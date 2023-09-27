В Москве ожидаются небольшая облачность и до 20 градусов тепла

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Небольшая облачность и температура воздуха до плюс 20 градусов прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 18-20 градусов тепла, в ночь на четверг - до плюс 5 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление будет повышенным и составит 759 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 16 - плюс 21 градуса. В ночь на четверг столбики термометров местами могут опуститься до отметки минус 1 градус.