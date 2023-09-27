Ученый заявил, что возникновение еще одной крупной пандемии COVID возможно через 30 лет

Заведующий отделом молекулярной вирусологии государственного научного центра "Вектор" Валерий Локтев отметил, что скорее всего новые серьезные пандемии с коронавирусом появятся тогда, "когда уйдет это поколение с иммунитетом"

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Возникновение крупной пандемии коронавирусной инфекции, подобной той, что произошла с 2020-2022 годы, в мире возможно только с уходом поколения с иммунитетом. Период без крупных пандемий займет около 30 лет, сообщил ТАСС в кулуарах форума Openbio заведующий отделом молекулярной вирусологии государственного научного центра "Вектор" Валерий Локтев.

Накануне в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 22,3%, а число госпитализаций увеличилось на 18%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 47 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 74 регионах.

"Скорее всего новые серьезные пандемии с коронавирусом возникнут тогда, когда уйдет это поколение с иммунитетом. <...> То есть большие пандемии следовали через достаточно длинный период в несколько десятилетий, но здесь есть отягчающее обстоятельство, потому что первая коронавирусная вспышка [произошла в] 2003 году, а [следующая] - 2020 год. Между ними 17 лет. Но в 2003 году не было масштабной вспышки, поэтому сейчас, я думаю, мы спокойно лет 30 проживаем", - сказал он.

Локтев пояснил, что обычно этот период между пандемиями равен периоду полужизни человека, по вирусу гриппа этот период составляет 57 лет. Ученый добавил, что сейчас коронавирусная инфекция вошла в число сезонных.

Ранее Локтев высказал мнение, что высокий рост заболеваемости COVID-19 в текущем эпидсезоне в России маловероятен из-за того, что большая часть населения уже перенесла инфекцию и имеет иммунитет.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по май 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию.