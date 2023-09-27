На Дальнем Востоке до конца 2023 года планируют создать климатический центр

По словам вице-президента РАН Юрия Кульчина, для анализа данных задействуют искусственный интеллект

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Климатический центр на базе Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), который позволит прогнозировать связанные с погодой чрезвычайные ситуации и последствия глобального потепления, планируется сформировать до конца года. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Российской академии наук, глава ДВО РАН Юрий Кульчин.

"Сейчас уже готова концепция этого центра, думаю, что к концу года мы уже такой центр сформируем. <...> Нужно решить кадровую проблему, нужно развить материальную базу, нужно закупить много сенсоров, создать станции, которые будут разбросаны по всей территории, <...> где-то нужно решать проблемы с энергетикой, с обслуживанием. <...> Дальше нужно понимать, как мы эту информацию будем собирать, как мы ее будем передавать, нужно создавать информационную сеть, дальше мы понимаем, что здесь возникнет большой объем данных и нужно создать дата-центр, на его базе нужно спроектировать модели, эти модели тоже нужно на чем-то считать, нужны суперкомпьютеры", - сказал Кульчин.

По его словам, планируется задействовать для анализа данных искусственный интеллект, который позволяет решать задачи там, где есть недостаток знаний. Работу планируется выстроить с привлечением иностранных коллег.

"Без него (международного сотрудничества - прим. ТАСС) вообще не обойдешься, это обязательно нужно делать. <...> У нас большая территория с Китаем, есть территория с КНДР, и там свои проблемы возникают, все взаимосвязано, допустим, наши реки частично берут начало в Китае, озеро Ханка мы делим с Китаем, река Туманган (Туманная - прим. ТАСС) вообще протекает по трем государствам и поэтому, конечно, тут, безусловно, нам придется взаимодействовать и находить решения", - сказал Кульчин.

На Восточном экономическом форуме глава Приморья Олег Кожемяко попросил президента России Владимира Путина о поддержке при создании климатической лаборатории на базе Дальневосточного отделения Российской академии наук. По его словам, она должна помочь региону вовремя предупреждать связанные с погодой чрезвычайные ситуации и снижать ущерб от их последствий.

Потребность в кадрах

Говоря о кадровой проблеме, он отметил, что, хотя ДВО РАН насчитывает 31 институт и объединяет множество экспертов, здесь присутствуют специалисты не всех необходимых для эффективной работы центра профилей. Для того, чтобы создать прогностическую систему, нужны специалисты-гидрологи, метеорологи, которых сейчас почти не готовят на Дальнем Востоке. "Конечно, кадровую часть нам нужно развивать. У нас достаточно специалистов высокого уровня, которые могут проанализировать всю эту информацию, построить модели и показать, как будут развиваться события, но мы же хотели еще дальше посмотреть, мы хотели <...> предложить технологии решения", - отметил Кульчин.

Центр, по его словам, должен помогать властям не только Приморья, но и всего Дальнего Востока снизить риск от связанных с погодой чрезвычайных ситуаций. Он позволит, в частности, решать проблемы с дамбами, дорогами, с материалами, которые нужно использовать в тех или иных условиях Дальнего Востока. Также он сможет прогнозировать последствия глобального потепления.

"Лучше любое событие предупредить, чем потом решать последствия, особенно когда это связано с катастрофами поэтому мы, встречаясь с губернатором [Приморья Олегом Кожемяко] приняли решение о том, что нам нужно создание структуры, которая могла бы заниматься прогностическими вопросами, помогать властям не допускать критических явлений. <...> Нужна структура, которая посмотрела бы динамику развития событий, заглянула в прошлое и смогла на основании настоящего прогнозировать будущее. <...> Эта структура должна быть здесь всегда и помогать администрациям не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока решать проблемы, связанные с глобальными изменениями климата", - заключил Кульчин.