В Ханты-Мансийске пройдет II международный форум "Развитие человеческого капитала"

В нем примут участие более 500 экспертов из 27 регионов России, а также гости из Сирии, Анголы, Малайзии, Казахстана, Белоруссии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 сентября. /ТАСС/. Стратегические сессии, круглые столы, экспертные лекции и деловые игры пройдут на II международном форуме "Развитие человеческого капитала", который состоится с 29 сентября по 1 октября в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили ТАСС в департаменте государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры.

"В Ханты-Мансийске с 29 сентября по 1 октября пройдет II международный форум "Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления". Он станет площадкой по формированию новой культуры управления, основанной на системе ценностей государства для людей. Участниками станут более 500 экспертов из 27 регионов России, а также гости из Сирии, Анголы, Малайзии, Казахстана, Белоруссии. Среди них - министр дипломатической миссии Анголы Гаспар Кустодио Домингуш да Силва, адъюнкт-профессор Международного института научной дипломатии и устойчивого развития Университета UCSI (Малайзия) Крис Тан, чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Башар Джафари", - сказал собеседник агентства.

В ходе форума пройдут стратегические сессии, круглые столы, экспертные лекции, деловые игры и цифровые симуляторы на которых обсудят первые результаты внедрения регионального социального стандарта, новые пути в управлении персоналом, цифровые сервисы в социальной сфере, инструменты взаимодействия и поддержки региональных социально ориентированных коммерческих организаций. "Кроме того, эксперты определят проблемные вопросы и сформируют проектные инициативы в сфере поддержки участников СВО и их семей, а также способы преодоления коррупции, развития человеческого капитала, клиентоцентричности в госслужбе", - добавил собеседник.

Организаторами форума выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры, автономное учреждение "Региональный институт управления", АНО "Агентство стратегических инициатив" и АНО "Россия - страна возможностей".