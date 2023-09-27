В Хабаровском крае ликвидировали нелегальную свалку бытовых отходов

Земельный участок подготовили для вовлечения в сельскохозяйственный оборот

ХАБАРОВСК, 27 сентября. /ТАСС/. Земли сельхозназначения в Комсомольском районе Хабаровского края освободили от образовавшейся там свалки после вмешательства специалистов Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, сообщили в ведомстве.

"В связи с чем Управлением Россельхознадзора с природоохранной прокуратурой была согласована внеплановая выездная проверка <...>. Во время выездного мероприятия <...> установлено, что свалка твердых бытовых отходов на площади 600 кв. м ликвидирована", - говорится в сообщении.

Свалку твердых бытовых отходов обнаружили еще летом 2022 года. Участок на площади около 600 кв. м был захламлен обгоревшими оконными рамами, ветошью, консервными банками, проволокой, автомобильными покрышками, частями мебели и прочим мусором. Главе крестьянско-фермерского хозяйства, который арендовал угодья, объявили предостережение. В июле этого года при осмотре участка специалисты выявили, что свалка не убрана.

Земельный участок подготовлен для вовлечения в сельскохозяйственный оборот.