На D1 и Савеловском направлении приостановили движение в сторону Москвы

Это связано с остановкой состава по техническим причинам

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Движение на D1 и Савеловском направлении в сторону Москвы через станцию Бескудниково приостановлено. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"На D1 и Савеловском направлении приостановлено движение в сторону Москвы через станцию Бескудниково из-за остановки состава по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к составу оперативно прибыл вспомогательный локомотив. Принимаются меры для скорейшего возобновления движения.