27 сентября, 05:07

На D1 и Савеловском направлении приостановили движение в сторону Москвы

Это связано с остановкой состава по техническим причинам

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Движение на D1 и Савеловском направлении в сторону Москвы через станцию Бескудниково приостановлено. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"На D1 и Савеловском направлении приостановлено движение в сторону Москвы через станцию Бескудниково из-за остановки состава по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к составу оперативно прибыл вспомогательный локомотив. Принимаются меры для скорейшего возобновления движения. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация