В Хабаровском крае в 2025 году пройдут учения спасательных ведомств РФ, Монголии и Китая

В пресс-службе МЧС сообщили, что намерены продолжать совместную работу в рамках трансграничного характера, подготовки пожарных и спасателей, проведения совместных учений и тренировок

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Совместные учения спасательных ведомств России, Монголии и Китая планируется провести в 2025 году на территории Хабаровского края в рамках развития экономического коридора. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на встрече с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом.

"Взаимодействие по линии чрезвычайных ведомств традиционно развивается в духе дружбы и добрососедства, активно и плодотворно. Мы намерены продолжать совместную работу в рамках трансграничного характера, подготовки пожарных и спасателей, проведения совместных учений и тренировок. В рамках развития экономического коридора "Россия-Монголия-Китай" в 2025 году на территории Хабаровского края запланированы совместные учения спасательных ведомств трех стран", - процитировали его слова в пресс-службе ведомства.

Куренков отметил, что взаимодействие с монгольской стороной является перспективным и долгосрочным, оно отвечает стратегическим интересам стран. В свою очередь президент Монголии также выразил заинтересованность в развитии направлений взаимодействия двух государств в области прогнозирования рисков землетрясений, совершенствования деятельности монгольских поисково-спасательных подразделений и повышения их квалификации. Ухнагийн Хурэлсух поблагодарил российских коллег за оказываемую помощь и поддержку.

Российский министр также встретился с вице-премьером Монголии Саинбуяном Амарсайханом и подтвердил готовность оказывать помощь и содействие по линии чрезвычайных ведомств. Актуальным для Монголии является вопрос обеспечения пожарной безопасности и тушения пожаров в высотных зданиях. Кроме того, в связи с развитием газотранспортной инфраструктуры и строительством газопровода "Сила Сибири-2" появилась необходимость подготовки специалистов по тушению пожаров на газопроводах.

"Совместная работа по данным направлениям будет организована. Мы готовы делиться с пожарно-спасательными подразделениями навыками и умениями. Для мониторинга рисков важно регулярное информационное взаимодействие по линии центров управления в кризисных ситуациях", - сказал Куренков. По его словам, в этом году оперативными дежурными службами ГУ МЧС России по Республике Тыва и департамента по чрезвычайным ситуациям Завханского аймака уже проведены командно-штабные учения по организации реагирования на природные пожары на приграничных территориях. Состоялся и учебно-методический сбор по вопросам совершенствования совместной деятельности пожарно-спасательных гарнизонов в приграничных районах. "Практические мероприятия подтверждают свою эффективность, особенно при возникновении реальных происшествий. Этот опыт мы планируем продолжать", - подчеркнул глава МЧС России.

Со своей стороны Амарсайхан обозначил важность развития в Монголии психологической службы. Министр отметил, что, учитывая это, в следующем году в Улан-Баторе планируется провести семинар по вопросам психологического обеспечения спасательных операций для сотрудников Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям с участием специалистов Центра экстренной психологической помощи МЧС России.