В новых регионах РФ планируют провести экспедиции по оценке ущерба природе

Специалисты оценят состояние почв и лесов, атмосферного воздуха и водоемов, качество питьевой воды и очистных сооружений для стоков

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Общественники готовят экспедиции по изучению ущерба, нанесенного природе Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе общественной организации "Зеленый патруль".

"Обсуждается идея создания проекта "Белая Книга", совместно с общественниками мы намереваемся провести полномасштабные экспедиции, основной целью которых будет оценка ущерба, нанесенного окружающей среде новых территорий. Будет оцениваться состояние почв и лесов, атмосферного воздуха и водоемов, качество питьевой воды и очистных сооружений для стоков, состояние шламонакопителей предприятий, мусорных полигонов и поврежденных земель, сохранность особо охраняемых природных территорий и уникальных природных объектов", - заявил глава "Зеленого патруля" и партии "Зеленые" Андрей Нагибин, чьи слова приводятся в сообщении.

Как ранее заявлял ТАСС председатель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства ДНР Алексей Шебалков, украинские власти с 2014 года вырубали и вывозили за рубеж лес из национального природного парка "Святые горы" в Донецкой Народной Республике, нанеся ущерб на десятки миллионов долларов. С 2015 года прекратилось госфинансирование лесхозов всего юго-востока Украины, что привело к массовым рубкам защитных лесов.