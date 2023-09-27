Минздрав поддержал проект единороссов о практике студентов-медиков в поликлиниках

Инициатива предполагает организацию производственной практики ординаторов в медорганизациях первичного звена под руководством наставников

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ поддержал проект "Единой России", который предполагает организацию производственной практики ординаторов в медорганизациях первичного звена под руководством наставников. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Инициативу представил глава думской фракции единороссов Владимир Васильев на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения и реализации соответствующего блока народной программы партии, которое прошло при участии Минздрава, Минпромторга и представителей кабмина.

"Минздрав поддержал инициативу "Единой России" о возрождении "студенческих поликлиник". Проект предполагает организацию производственной практики ординаторов в медорганизациях первичного звена под руководством наставников", - говорится в сообщении.

Васильев напомнил, что в весеннюю сессию был принят закон о наделении правом врачей-стажеров оказывать медицинскую помощь под кураторством наставников. По его мнению, нынешняя инициатива "способствует как развитию системы наставничества и приобретению практических навыков у молодых специалистов, так и позволит избежать кадрового дефицита медработников первичного звена в регионах".

Как сказал Васильев, для реализации программы, в первую очередь, нужно закрепить за профильными образовательными организациями районы их работы, чтобы студенты знали, где им предстоит проходить такой вид практики. Также предстоит выработать критерии отбора наставников. "В перспективе при отработке данной практики возможно распространить право врачей-стажеров оказывать также и специализированную медицинскую помощь", - приводит слова главы фракции единороссов в Госдуме пресс-служба партии.