Полиция ФРГ провела спецоперацию по устранению правоэкстремистской организации

Обыски прошли на объектах "Artgemeinschaft" в 12 федеральных землях, сообщает Bild

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Германии провели масштабную спецоперацию против правоэкстремистской организации "Artgemeinschaft". Обыски прошли в 12 из 16 федеральных земель ФРГ, пишет газета Bild.

В основе действий полиции лежит запрет на деятельность организации министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. По данным Федерального центра гражданского образования, "Artgemeinschaft" является "сектантской, религиозно-этнической, антихристианской и правоэкстремистской организацией", которая выполняет функцию связующего звена между различными течениями крайне правых.

Организация была основана в 1951 году. С 1957 года она является зарегистрированным объединением, базируется в Берлине. С 1989 года и до своей смерти в 2009 году организацией руководил неонацист Юрген Ригер. Организация придерживается расистской и социал-дарвинистской идеологии и пропагандирует антисемитские теории заговора. Члены организации считают себя защитниками нордическо-германской расы, которая превосходит других людей и должна победить в борьбе с ними.

Идеология организации, как указали в Управлении по защите конституции земли Северный Рейн-Вестфалия, "напрямую связана с расовой теорией Третьего рейха". Она использует "неоязыческое мировоззрение" в качестве средства "социально-политического распространения крайне правых идей".