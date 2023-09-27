В Казахстане планируют отстрелять 200 тыс. сайгаков для регулирования их численности

По информации "Астана ТВ", для этой работы наймут охотников из числа местных жителей

АСТАНА, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана для регулирования численности намерены выдать охотничьим хозяйствам разрешение на отстрел 200 тыс. сайгаков. Об этом сообщил местный телеканала "Астана ТВ".

"Этим будет заниматься Охотзоопром посредством найма на эти работы охотников из числа местных жителей", - приводит телекомпания слова главы инспекции лесного хозяйства и животного мира Западно-Казахстанской области Нурлана Рахимжанова.

Ранее власти Казахстана приняли решение начать регулировать численность сайгаков. Из-за резкого роста популяции фермеры жаловались на ощутимый экономический ущерб, наносимый животными. По данным Минсельхоза, от набегов сайгаков в Западно-Казахстанской области пострадали в этом году сельхозугодья более 1 тыс. крестьянских хозяйств, ущерб оценивается в 7,9 млрд тенге (около $17 млн).

В настоящее время в республике насчитывается около 1,9 млн животных. К 2003 году в Казахстане их было лишь около 21 тыс. особей из 1,2 млн зафиксированных в советские годы, после чего власти приняли программу комплексных мер по защите сайгаков.

На территории Казахстана обитает более 90% всемирной популяции этих животных.