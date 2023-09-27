В Монголии заинтересовались приобретением российской пожарной техники

Вице-премьер Саинбуян Амарсайхан добавил, что из-за изменения климата наблюдается рост числа чрезвычайных ситуаций, в связи с чем республика заинтересована в обмене опытом и подготовке кадров

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Монголия готова приобретать российскую пожарную технику и изучать опыт тушения пожаров в высотных зданиях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Нам интересен ваш опыт в области тушения пожаров, в том числе в высотных зданиях, многоэтажных домах. И для эффективной защиты нашего населения и территорий мы готовы приобретать вашу технику и оборудование. Кроме того, мы надеемся, что Россия продолжит занимать лидирующие позиции в области гуманитарного реагирования", - процитировали в пресс-службе вице-премьера Монголии Саинбуяна Амарсайхана по итогам его встречи с главой МЧС РФ Александром Куренковым, находящимся с рабочей поездкой в Монголии.

Вице-премьер добавил, что из-за изменения климата наблюдается рост числа чрезвычайных ситуаций. В связи с этим монгольская сторона заинтересована в обмене опытом и подготовке кадров.

"Глава МЧС России Александр Куренков в свою очередь отметил, что сотрудничество монгольских коллег с российскими производителями важно для промышленности РФ и укрепления международных отношений", - отметили в пресс-службе.