Эксперт сообщил о превышении эпидпорогов заболеваемости гриппом и ОРВИ в 35 городах

В России за предыдущую неделю зарегистрировали более 1,2 млн случаев ОРВИ, отметил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 20% и более превышены в 35 городах России. Об этом журналистам сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в России, как правило, начинается в октябре, однако рост заболеваемости респираторными инфекциями фиксируется уже сейчас. Превышение эпидемических порогов заболеваемости на 20% и более зарегистрировано в 35 российских городах", - сказал он.

Чуланов добавил, что в России за предыдущую неделю зарегистрировали более 1,2 млн случаев ОРВИ. Он отметил, что доля вируса гриппа сейчас незначительная. "Важно напомнить, что с начала сентября в нашей стране проводится кампания по вакцинации населения против гриппа. Поэтому людям, которые еще не успели вакцинироваться, рекомендуется сделать это в ближайшее время. Важно защитить свое здоровье до широкого распространения вирусов гриппа, особенно людям из групп риска", - подчеркнул эксперт.