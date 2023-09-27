27 сентября, 06:45,
обновлено 27 сентября, 07:04

Прокуратура Казахстана заявила, что проверка по делу Кислицина может длиться до года

Надзорный орган Казахстана примет решение в соответствии с нормами международных договоров и национального законодательства

АСТАНА, 27 сентября. /ТАСС/. Экстрадиционная проверка Генпрокуратуры Казахстана по делу задержанного в республике руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никиты Кислицина может длиться до одного года. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев.

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"Проверка может длиться до года", - сказал Чиндалиев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о сроках экстрадиционной проверки по делу Кислицина.

Ранее в Генпрокуратуре Казахстана сообщили, что в отношении Кислицина, запросы на выдачу которого направили Россия и США, идет экстрадиционная проверка. Надзорный орган Казахстана примет решение в соответствии с нормами международных договоров и национального законодательства. 

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