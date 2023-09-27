В Томской области 7 школ и 70 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

Эпидпорог по острой респираторной инфекции в регионе превысили на 84%, сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Андрей Рудиков

ТОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Эпидпорог по острой респираторной инфекции (ОРВИ) в Томской области превысили на 84%, на карантин полностью закрыли два детских сада и семь школ. Об этом сообщил журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Андрей Рудиков.

"По итогам последней недели полностью было закрыто два детских дошкольных учреждения, девять групп в пяти дошкольных учреждениях. Полностью закрыто 7 школ, 70 классов в 24 школах", - сказал Рудиков.

Он отметил, что ухудшение эпидемиологической ситуации специалисты наблюдают с начала сентября - за последнюю неделю зарегестрировали почти 11 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это сезонный рост заболеваемости. На данный момент в регионе эпидпорог превысили на 84%.

По его словам, сейчас одинаково болеют и взрослые, и дети, однако детская заболеваемость постепенно уменьшается, а взрослая наоборот растет. В основном регистрируют риновирусы (75% заболевших), также есть аденовирусы, парагрипп и единичные случаи других респираторных инфекций.

Как отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Пичугина, сейчас в основном закрыты малокомплектные учреждения области. Классы и группы закрывают, когда там заболевают 20% детей.

При этом специалисты отметили, что на данный момент вводить какие-либо ограничения они не планируют. Санврачи призвали людей самостоятельно надевать маски и избегать массовых скоплений людей, если чувствуют в этом необходимость.