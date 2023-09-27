Депутаты из Австралии посетили карабахских беженцев

Визит прошел в приграничном армянском городе, сообщил корреспондент ТАСС

ГОРИС /Армения/, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты парламента Австралии посетили центр регистрации беженцев из Нагорного Карабаха в расположенном вблизи границы городе Горис Сюникской области Армении. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Представители местных органов власти ознакомили австралийскую делегацию с ситуацией. В беседе с корреспондентом ТАСС депутаты, представляющие группу дружбы с Арменией в парламенте Австралииони, выразили сочувствие людям, лишившимся домов. Пройти в здание Драматического театра, где проходит регистрация, делегации не удалось: во время их визита там было слишком много прибывших беженцев.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет ВС Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции". Часть жителей Карабаха 24 сентября начала выезжать на территорию Армении. В Горисе открыт центр для приема беженцев, куда уже прибыли более 28 тыс. вынужденных переселенцев.