В Роспотребнадзоре не видят оснований для введения масочного режима из-за ковида

Решения о масочном режиме для работников медицинских и социальных организаций принимаются в субъектах РФ исходя из ситуации, сообщила руководитель ведомства Анна Попова

АСТРАХАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Оснований для введения тотального масочного режима из-за распространения вируса COVID-19 в РФ пока нет, решения о масочном режиме для работников медицинских и социальных организаций принимаются в субъектах РФ исходя из ситуации, сообщила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести [COVID-19] такова, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет. Но основания по эпидситуации по введению масочного режима среди профессиональных групп появляются, и такие решения в разных субъектах принимаются. В первую очередь это работники медицинских и социальных учреждений", - сказала она в рамках совместных международных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования на инфекционные заболевания, которые проходят в Астраханской области.

По ее словам, таких регионов в стране пока немного. "В основном это пока не грипп и не ковид, а сумма ОРВИ, и меры принимаются по конкретным классам, школам или детским садам. Более глобальных ограничений нет в стране нигде", - добавила она.

Что касается распространения гриппа, по словам Поповой, в этом году, согласно прогнозам, россиянам предстоит столкнуться с одним штаммом гриппа H1N1.

"Это самый опасный вид из всех четырех, которые есть в вакцине и которые имеют тенденцию к распространению. Поэтому сегодня акцент на готовности медицинских учреждений и вакцинации. На сегодняшний день привито 18 млн человек в РФ, задача привить не менее 70% людей из групп риска", - отметила глава Роспотребнадзора.