РЭО разработал электронную схему обращения с отходами для ЛНР

Схема позволяет в оперативном режиме обновлять данные по контейнерным площадкам и объектам обращения с отходами

ЛУГАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) разработал электронную схему обращения с отходами для Луганской Народной Республик. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Российский экологический оператор разработал электронную схему обращения с отходами для Луганской Народной Республики. Схема позволяет в оперативном режиме обновлять данные по контейнерным площадкам и объектам обращения с отходами, в будущем они будут интегрированы в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО)", - говорится в сообщении.

ФГИС УТКО создается для информационного обеспечения деятельности по обращению с отходами, в частности, для построения баланса образования отходов, их потоков и существующих, планируемых мощностей инфраструктуры, а также для контроля за обращением отходов в РФ.

Всего в этом году РЭО разработал электронные схемы обращения с отходами для 17 регионов России.