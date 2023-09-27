Более 15,5 млн туристов посетили Москву за восемь месяцев 2023 года

Траты путешественников за этот период оцениваются в 758,4 млрд рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Свыше 15,5 млн путешественников посетили столицу России с января по август 2023 года, это на 10% больше, чем за первые три квартала 2022 года. Об этом сообщила и.о. заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Индустрия гостеприимства остается важной частью городской экономики. Траты путешественников за восемь месяцев оцениваются в 758,4 млрд рублей. Таким образом, в городской бюджет поступит 103,9 млрд рублей. Это 87% от доходов за весь 2022 год, а ведь до конца текущего года еще остается несколько месяцев", - отметила Сергунина, слова которой приводит пресс-служба Москомтуризма.

Она уточнила, что средняя загрузка гостиниц в Москве достигла почти 80%, и это создает комфортные условия для дальнейшего развития рынка. На данный момент заполняемость приблизилась к оптимальной в сравнении с другими мировыми туристическими центрами.

Всего в столице открыто около 1,9 тыс. отелей и других объектов размещения. В совокупности в них могут разместиться 374 тыс. человек единовременно. Чаще всего путешественники выбирают категории "три звезды" и "четыре звезды".

"Основная доля турпотока приходится на россиян. Многие из них нередко совмещают поездку в Москву с посещением других регионов. Поэтому город активно развивает межрегиональное сотрудничество. Например, реализует совместные проекты с Подмосковьем ("Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия"), Санкт-Петербургом ("Два города - миллион впечатлений"), Нижним Новгородом ("Три столицы: от рассвета до заката"), Казанью ("Две столицы одного горизонта") и другими направлениями. В рамках этих проектов турист получает готовую программу тематической поездки - познавательной, гастрономической, исторической, в которой уже есть предложения гостиниц, ресторанов, музеев, театров и достопримечательностей", - отметили в комитете.

Новый проект "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири" объединил четыре маршрута по Москве и Тюменской области и ориентирован на туристов из Азии.

Иностранные гости

"Мы последовательно укрепляем сотрудничество с дружественными государствами - странами СНГ, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и другими, развиваем партнерские отношения между представителями туротрасли. Только с начала этого года мы организовали восемь международных бизнес-миссий и еще три ознакомительных визита в Москву для коллег из Индии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов", - добавила Сергунина.

Она также назвала большим подспорьем введение электронной визы с 1 августа этого года. Въехать по ней на территорию России могут граждане более 50 государств.

По данным Министерства иностранных дел Российской Федерации, которые приводит комитет по туризму Москвы, за первый месяц было выдано более 30 тыс. электронных виз, 55% из них приходится на граждан Китая. В числе других стран, жители которых активно пользуются предложением, - Индия, Турция и Саудовская Аравия.

Сергунина подчеркнула, что индустрия туризма в Москве устойчива, несмотря на кризисы. Одна из причин - качественные преобразования последних лет. Они проводились в комплексе, благодаря чему усиливают эффект друг друга.

"Отреставрированные достопримечательности сохраняют самобытность города, делают его привлекательнее и для горожан, и для путешественников. Хорошая транспортная доступность обеспечивает высокую посещаемость культурных, спортивных и других событий. На благоустроенных улицах увеличивается пешеходный поток, растет выручка предприятий торговли и кафе. В итоге дополнительный оборот бизнеса приносит больше налогов в бюджет, что позволяет финансировать новые проекты по улучшению жизни москвичей", - резюмировали в пресс-службе Москомтуризма.