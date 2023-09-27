С охраняемой природной территории в Балашихе уберут стихийные свалки

В парке обитает 89 видов фауны, в том числе занесенных в Красную книгу области

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минэкологии Подмосковья потребовало от администрации городского округа Балашиха усилить муниципальный контроль и ликвидировать незаконные свалки в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ) в лесопарке, сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.

"Инспекторы эконадзора провели обследование территории памятника природы "Старинный парк и кварталы 1, 3, 4, 9 Салтыковского участка Балашихинского лесопарка". В границах особо охраняемой природной территории (ООПТ) выявлены многочисленные навалы бытового мусора, следы разжигания огня на открытом грунте и другие нарушения. Мы потребовали усилить муниципальный контроль и ликвидировать незаконные свалки", - приводятся слова главы министерства Тихона Фирсова.

Он напомнил, что несколько месяцев назад администрации уже объявлялось аналогичное предостережение, тогда территорию ООПТ оперативно привели в порядок. Но, к сожалению, летняя рекреационная нагрузка вновь негативно повлияла на охраняемую территорию.

"Мы обращаемся к посетителям парка с убедительной просьбой бережно относиться к этой территории. Здесь обитает 89 видов фауны, в том числе занесенных в Красную книгу области", - заключил глава Минэкологии.