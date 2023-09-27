В Москве около 7 тыс. теплопунктов оборудовали смарт-технологией поиска утечек

За прошлый осенне-зимний период с помощью системы обнаружили и устранили 841 нарушение в работе теплоэнергетического оборудования

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства (КГХ) оборудовали свыше 6,8 тыс. тепловых пунктов новой смарт-технологией поиска утечек. Об этом сообщил ТАСС и.о. заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством. В настоящее время оборудуем тепловые пункты смарт-технологией поиска утечек, которая позволяет выявлять возможные ненадежные участки и оперативно их ремонтировать, предотвращая нештатные ситуации на теплосетях и сетях горячего водоснабжения", - сказал Бирюков.

И.о. заммэра подчеркнул, что из 10,6 тыс. тепловых пунктов ПАО "МОЭК" смарт-технологией оснащены свыше 6,8 тыс. В дальнейшем планируется оборудовать новой системой все объекты. За прошлый осенне-зимний период с ее помощью было обнаружено и устранено 841 нарушение в работе теплоэнергетического оборудования.

Он уточнил, что алгоритмы выявления признаков скрытых утечек на разводящих тепловых сетях на основе анализа данных автоматизированной системы "Диспетчеризация" были разработаны в 2020 году.

"Алгоритмы используют информацию порядка 10 различных датчиков с каждого теплового пункта, таким образом, программа в режиме реального времени анализирует незначительные изменения важнейших параметров за ночные часы работы оборудования, когда расход горячей воды минимальный. Благодаря этому можно максимально точно определить тепловые потери и обозначить потенциально ненадежный участок, на который сразу направляется ремонтная бригада", - добавил Бирюков.

Кроме того, система позволяет обнаружить незначительные технологические нарушения, которые на начальном этапе развития не имеют внешних признаков, например, вытекание теплоносителя или ухудшение параметров у потребителя.