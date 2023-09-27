Россия поставит мобильные лаборатории в Бурунди и Уганду до конца года

Это позволит своевременно выявлять и реагировать на инфекции в практически любой точке мира, не допускать их распространения и осложнения эпидемиологической ситуации, сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бурунди и Уганда получат от России мобильные лаборатории до конца этого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в видеоприветствии участникам II международных учений команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий.

Мероприятие проходит в Астрахани.

"В шести странах СНГ, а также в Монголии, Вьетнаме, Демократической Республике Конго сегодня работают мобильные лаборатории, разработанные Роспотребнадзором. До конца года такие лаборатории будут поставлены в Бурунди и Уганду. Это позволит своевременно выявлять и реагировать на инфекции в практически любой точке мира, не допускать их распространения и осложнения эпидемиологической ситуации", - сказала она.

Голикова напомнила, что в России в 2021 году запустили федеральный проект "Санитарный щит". Его цель - сохранить здоровье человека и защитить от инфекционных угроз. В рамках "Санитарного щита" в 241 пункте пропуска внедрили автоматизированную информационную систему "Периметр", создали сеть из 48 центров секвенирования, уточнила она.