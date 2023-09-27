В московском районе Царицыно реконструируют Каспийскую улицу

На Каспийской улице будет организовано двухстороннее движение транспорта

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Согласован этап реконструкции дорожной сети в районе Царицыно на юге Москвы - на участке вдоль Каспийской улицы от Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) до Кантемировской улицы. Об этом сообщил и.о. заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Проектными решениями предусматривается реконструкция участков улиц Каспийской, Ереванской и Медиков, а также строительство бокового проезда вдоль Каспийской улицы", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Как уточнила и.о. председателя Москомэкспертизы Анна Яковлева, на Каспийской улице будет организовано двухстороннее движение транспорта, а также устроены тротуары.

"В рамках проекта специалисты оборудуют остановки наземного городского пассажирского транспорта с павильонами ожидания и навигационными пилонами и установят три светофорных объекта с поворотными IP-видеокамерами", - добавила она.

Также запланировано переустройство инженерных коммуникаций: будут устроены сети уличного освещения и дождевой канализации.

"На период работ установят временные дорожные знаки и нанесут разметку. Для пешеходов организуют движение по существующим тротуарам, пешеходным дорожкам и временным деревянным настилам, которые также адаптируют для маломобильных граждан", - заверили в стройкомплексе.