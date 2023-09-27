График поездов в Рязанской и Московской областях изменится в начале октября

Изменения в расписании связаны с ремонтно-путевыми работами

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Расписание некоторых пригородных поездов в Рязанской и Московской областях изменится в начале октября в связи с ремонтно-путевыми работами. Об этом сообщается на официальном сайте Московской железной дороги (МЖД).

"Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Рязанской и Московской областях, изменится со 2 октября на период плановых работ по выправке пути на двух участках столичной магистрали общей протяженностью 23,5 км", - говорится в публикации.

Так, на перегоне Виноградово - Воскресенск технологические окна назначены со 2 по 6 октября с 12:10 до 14:15. На участке Луховицы - Щурово: 6, 9-11 и 13 октября с 06:20 до 10:20.

"Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни у некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Дивово, Голутвин, Ясаково, Быково, Озеры, Фаустово и Москва-Пассажирская-Казанская изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Несколько электричек выведут из расписания", - отметили в МЖД.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".