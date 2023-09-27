27 сентября, 08:11

В Свободном заработала первая газовая муниципальная котельная

Всего в городе планируется перевести на газ 27 котельных

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Первая переведенная на газ муниципальная котельная начала работать в городе Свободном Амурской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Владимир Константинов.

"Свободный достиг новой вехи в своей газовой истории. Сегодня на голубом топливе затопили первую муниципальную котельную, которая расположена в районе бывшего маслозавода", - сказал он. Мэр добавил, что в ближайшее время запустят еще одну котельную.

Всего в Свободном планируется перевести на газ 27 муниципальных котельных. В этом году запланировано строительство газопровода для газификации 6 котельных, которые будут строить поэтапно.

12 сентября на Восточном экономическом форуме правительство Амурской области и "Газпром" подписали графики газификации городов Свободный и Тында, которые определяют сроки строительства к котельным распределительные газопроводы и подготовку котельных к приему газа. 

Теги:
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