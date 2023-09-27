Представители Африки и Южной Америки обучатся в России реагированию на вспышки инфекций

Участниками II международных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования на инфекционные заболевания стали порядка 120 ведущих российских и зарубежных специалистов из 19 стран, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова

АСТРАХАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Специалисты из Африки и Южной Америки впервые присоединились ко II международным учениям мобильных лабораторий быстрого реагирования на инфекционные заболевания, которые открылись в среду в Астраханской области при поддержке правительства РФ. Об этом сообщила в своем приветственном слове на открытии учений вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сегодняшнее мероприятия во второй раз проводится в России, но впервые в учениях принимают участие коллеги из стран Африки и Южной Америки. Хочу также поприветствовать делегацию Казахстана, прибывшую в Астрахань с мобильными лабораториями собственного производства", - сказала Голикова.

Вице-премьер РФ выразила убеждение, что совместная работа позволит на практике отработать международные стандарты для мобильных лабораторий, которые были разработаны Россией совместно с Всемирной организацией здравоохранения. По ее словам, открытый и прикладной характер учений укрепит международное сотрудничество в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологичекого благополучия, приобретенные за эти дни навыки послужат защите жизни и здоровья граждан государств.

Как сообщила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, участниками масштабных учений в целом, по данным Роспотребнадзора, стали порядка 120 ведущих российских и зарубежных специалистов из 19 стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

В течение четырех дней, с 26 по 29 сентября, команды специалистов будут отрабатывать навыки практического взаимодействия специалистов мобильных лабораторий по совместному реагированию в случае вспышки инфекционного заболевания. По словам главы Роспотребнадзора, представители стран приехали, "чтобы понять, как можно работать на самом современном уровне в любом очаге любой инфекционной патологии".

По словам Поповой, важно, что учения проводятся именно в Астраханской области, где формируется один из основных опорных пунктов транспортного коридора Север - Юг.

Об учениях

В течение четырех дней команды специалистов отработают навыки практического взаимодействия специалистов мобильных лабораторий по совместному реагированию в случае вспышки инфекционного заболевания. Будет рассмотрен опыт разных стран в организации противоэпидемических мероприятий в зонах ЧС санитарно-эпидемиологического характера, принципы формирования и организация работы команд быстрого реагирования, а также использование мобильных лабораторий.

В рамках учений Роспотребнадзор представит пять различных комплексов на базе автомобилей "Камаз", ГАЗ, а также переносную мобильную пневмокаркасную лабораторию.