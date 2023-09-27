Перевозчики в Подмосковье получили штрафы за неправильное обращение с отходами

Инспекторы выписали три штрафа в размере 3 тыс. рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области за прошедшую неделю выписали три штрафа в размере 3 тыс. рублей нелегальным перевозчикам из Ленинского городского округа за незаконную перевозку и выброс мусора в несанкционированном месте, сообщила пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

"За прошлую неделю инспекторами эконадзора Минэкологии назначено административное наказание, предусмотренное частью 1 статьей 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, троим нелегальным перевозчикам в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей. Первый нарушитель был остановлен сотрудниками ДПС на 26-м км Каширского шоссе, водитель болешегруза осуществлял транспортировку твердых коммунальных отходов без имеющихся на такую деятельность документов. Во втором случае безответственный транспортировщик отходов решил вывалить их на земельном участке в деревне Картино, за что и был оштрафован нашими инспекторами. Третье нарушение произошло вблизи поселка Горки Ленинские, где на трассе был также остановлен грузовик с отходами в кузове и отсутствием разрешающих документов у водителя на их транспортировку", - приводятся слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

Всего за прошлую неделю Минэкологией по части 3.3 статьи 8.2 КоАП МО выписано шесть постановлений на общую сумму 480 тыс. руб. Также наложено штрафов на сумму 318 500 рублей.