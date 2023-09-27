ВЦИОМ: россияне этим летом чаще всего путешествовали на автомобиле

Вторым по популярности видом транспорта стал поезд

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россияне, которые в этом году выезжали куда-либо на летний отдых, чаще всего использовали для этого автомобиль. Вторым по популярности видом транспорта стал поезд, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в Москве.

Как показали результаты опроса, чаще всего россияне, которые этим летом куда-либо выезжали на отдых, использовали для этой цели автомобиль - такой ответ дали 49% опрошенных. Второй по популярности вид транспорта - поезд, его для перемещений использовали 37% россиян, выезжавших летом на отдых. Каждый четвертый путешественник выбрал авиаперелеты - 26%.

Наименее популярны среди туристов автобусы - 14%. Такие варианты, как водный транспорт, велосипед, мотоцикл, набирают по 1%.

Для проживания в месте отдыха россияне чаще всего выбирают размещение у родственников (33%). Далее следуют гостиницы и отели, в них останавливался каждый четвертый (26%). Аренда жилья популярна у 18% опрошенных, в гостевом доме жил каждый десятый (11%). По 8% набрали варианты "палатки, палаточные лагеря" и "санатории, пансионаты". Еще 7% указали, что в месте отдыха у них есть собственное жилье.

В целом последние пять лет удовлетворенность россиян летним отдыхом растет. Так, если в 2018 году им были довольны шесть из десяти (63%) человек, в этом году - восемь из десяти (81%).

Продолжительность отдыха

Россияне этим летом отдыхали в среднем 22 дня. Это минимальный показатель с 2019 года, свидетельствуют результаты опроса.

Продолжительность отдыха россиян в этом году оказалась минимальной с 2019 года и составила 22 дня. Это на 8 дней меньше, чем годом ранее: в 2022 году опрошенные отдыхали в среднем 30 дней. В целом последние четыре года летний отдых россиян в среднем был примерно равен месяцу (28-33 дня).

При этом женщины в этом году отдыхали дольше мужчин - 23 дня и 20 дней соответственно. Наиболее продолжительный отдых был у жителей Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов - 27 и 28 дней соответственно.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился в формате телефонного интервью 16 сентября 2023 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.