Каждый третий опрошенный россиянин провел лето без отпуска

Это максимальный показатель с 2018 года, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 30% россиян этим летом не брали отпуск, это максимальный показатель с 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в Москве.

Согласно результатам опроса, в этом году не брал отпуск каждый третий - 35%. Это максимальный показатель с 2018 года, ранее он находился на уровне 20-24%.

Около четверти россиян брали летом отпуск или были на каникулах, но никуда не выезжали и отдыхали дома (23%). Каждый четвертый россиянин отдыхал этим летом на даче (26%).

Путешествовали в пределах России этим летом 13% опрошенных. В топ-3 направлений отдыха по России вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (10%), Казань и Республика Татарстан (8%), а также Москва и Новосибирск (по 7%). В Крыму этим летом отдыхали 4%.

Аудитория отдыхающих за границей не превышает 3%, наиболее популярные направления в этой группе - Турция (17%), Абхазия (14%), ОАЭ (12%), Таиланд (7%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился в формате телефонного интервью 16 сентября 2023 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.