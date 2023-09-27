Москалькова сообщила о демобилизации 400 человек при содействии ее аппарата

По словам омбудсмена, поступало огромное количество обращений

КАЛУГА, 27 сентября. /ТАСС/. Решение о демобилизации 400 человек, призванных на службу несмотря на наличие оснований для отсрочки, было принято при участии аппарата уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

В декабре 2022 года она говорила о 200 случаях ошибочной мобилизации, которые были отменены по ее обращениям.

"У нас поступало огромное количество обращений, что призвали и тех, кого не должны были призывать. У кого было четверо детей, заболевания, позволяющие предоставить отсрочку. Таких демобилизаций только по моей линии было более 400, и я благодарна и военной прокуратуре, и Минобороны РФ, что очень быстро и четко включались", - сказала она на координационном совете уполномоченных по ЦФО.

Ранее Москалькова рекомендовала четко прописать в законодательстве РФ основания и процедуру демобилизации граждан, если установлено, что они были призваны на военную службу по ошибке. Омбудсмен отмечала, что законодательными актами сейчас не предусмотрена демобилизация граждан в связи с необоснованностью их призыва на военную службу, "в большинстве случаев возврат граждан по месту жительства осуществлялся путем отмены решения призывной комиссии о призыве и по представлению органов прокуратуры". В связи с этим, по мнению уполномоченного, необходимо обновить законы о мобилизации и о военной службе в РФ.