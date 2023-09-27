Россияне с мая отправили более 80 тыс. бесплатных посылок в зону СВО

С 1 мая "Почта России" бесплатно принимает посылки для бойцов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россияне с мая по сентябрь этого года отправили в зону проведения специальной военной операции уже более 80 тыс. бесплатных посылок, сообщили в "Почте России".

К посылкам военнослужащих относятся с особой ответственностью, отметили в компании. Сначала посылки попадают в логистический центр "Почты России" в Москве. Там их передают представителям Минобороны РФ, и те самостоятельно доставляют отправления адресатам. "С мая по сентябрь 2023 года. "Почта России" обработала более 80 тыс. бесплатных посылок для военнослужащих в зону проведения СВО", - сообщили в компании.

С 1 мая "Почта России" бесплатно принимает посылки для бойцов в зоне СВО. Их можно оформить исключительно в почтовых отделениях, передавать отправления оператору нужно в открытом виде. Вес каждой посылки должен быть меньше 10 кг, но их число для оформления не ограничено.