В Тюмени вновь зафиксировали запах гари в воздухе

В пресс-службе департамента лесного комплекса региона сообщили, что в области действует много природных пожаров

ТЮМЕНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Задымление и запах гари, принесенные из Свердловской области, сохраняются в Тюмени, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области.

"Запах гари принес ветер из соседнего региона. В Свердловской области сейчас сложная пожарная обстановка, действует много природных пожаров, вчера ввели режим ЧС", - сообщили в департаменте.

Тюменские десантники-пожарные в составе 50 человек из Уватского и Тобольского филиалов региональной авиабазы выехали в Сосьву на помощь в тушении. В нынешнем пожарном сезоне это уже третья командировка тюменских пожарных в Свердловскую область, добавили в пресс-службе департамента.

По данным оперативной сводки о ситуации с лесными пожарами, на территории Тюменской области на сегодняшний день действует один лесной пожар в Нижнетавдинском районе в 7 км от населенного пункта Ахматы площадью 2 га.

Ранее управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщило о выявлении превышения ПДК азота диоксида в атмосферном воздухе Тюмени, 26 сентября в городе наблюдалось задымление и чувствовался запах гари.