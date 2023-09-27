27 сентября, 08:34

Омбудсменов обучат работе с пациентами психиатрических клиник

Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, "запрос на это есть"

КАЛУГА, 27 сентября. /ТАСС/. Омбудсмены регионов России в этом году пройдут семинар-тренинг по работе с пациентами психиатрических клиник. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"В этом году у нас будет проходить семинар-тренинг всех уполномоченных страны по работе с пациентами, находящимися в психиатрических клиниках. Запрос на это есть", - сказала она на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Центральном федеральном округе.

По ее словам, обучение будет проводиться в том числе для того, чтобы омбудсмены узнали, как "проверить, правильно ли совершена гражданско-правовая сделка, которую подписал человек, правильно ли назначено лечение". 

Теги:
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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