27 сентября, 08:41

Собянин сообщил, что в Москве определили победителей конкурса грантов НКО

Все этапы конкурса в этом году можно было пройти в электронном формате

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 240 участников стали победителями конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций в Москве. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Конкурс грантов на реализацию социальных инициатив некоммерческих организаций правительство Москвы учредило более 20 лет назад. За эти годы поддержку получили 3,2 тыс. добрых и полезных проектов. А в этом году мы и вовсе поставили рекорд - из почти 900 подавших заявку НКО гранты получит 241 организация. Полный список опубликован на сайте грантымэра.душевная.москва", - написал Собянин.

По его словам, для удобства участников все этапы конкурса - от подачи документов до предоставления отчетности - в этом году можно было пройти в электронном формате. Треть участников - дебютанты конкурса. Экспертный совет оценивал реалистичность и значимость каждого проекта.

Наибольшее количество победителей в номинации "Молодежь Москвы" - 66 проектов. "Эта номинация всегда была одной из самых популярных, но такое количество победителей - впервые", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что также в тройку лидеров вошли номинации "Наше наследие" - 47 победителей и "ЗОЖ и спорт" - 29 победителей. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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