27 сентября, 08:54

На Краснолиманской улице в Москве построят детский сад на 200 мест

Площадь здания составит 5 тыс. кв. м

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Детский сад, рассчитанный на 200 мест, планируется возвести в столичном районе Южное Бутово. Строительство объекта включено в адресную инвестиционную программу и будет вестись за счет городского бюджета, сообщила и. о. председателя Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Участок расположен по адресу: улица Краснолиманская, дом 27. Площадь его составит 0,72 га. На данный момент утверждены изменения в правила землепользования и застройки для строительства детского сада.

"В здании площадью 5 тыс. кв. м и высотой 25 м будет создана комфортная и безопасная образовательная среда для дошкольников. Строительство социальных объектов является одним из приоритетных направлений в развитии города и комфортного в нем проживания", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Она добавила, что к формированию объемно-планировочных решений детского сада и прилегающей территории приступят на более поздних этапах реализации проекта. 

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