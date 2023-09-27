В Петербурге создают алгоритмы для профилактики суицида у детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в работе семинара примут участие представители Администрации президента РФ, профессиональные психологи и психиатры, сотрудники НКО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Эффективные алгоритмы для профилактики суицида у подростков выработают на семинаре-совещании "Управленческая мастерская", который стартовал на базе Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в Петербурге. Об этом журналистам сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Сегодня у нас здесь около 130 участников из 13 регионов РФ. Наша основная задача - это выработка единого алгоритма действий. Мы будем формировать глоссарий основных понятий, которые связаны с суицидом и суицидальным поведением для того, чтобы мы все говорили на одном языке. Также важной задачей являются статистические данные, которые нам необходимо привести в соответствие - сейчас мы получаем разную статистику от Минздрава, от Росстата, от СК. Очень важно, чтобы эта статистика была единой, чтобы мы понимали где нам потребуются особые усилия", - сказала Львова-Белова.

Она также отметила, что семинар организован подкомиссией по вопросам профилактики кризисных состояний среди несовершеннолетних, которая была создана по поручению президента России Владимира Путина. В работе семинара, который выстроен по принципу двухдневного интенсивного тренинга, примут участие представители Администрации президента РФ, профессиональные психологи и психиатры, сотрудники НКО и другие эксперты. Они также обменяются лучшими практиками и рекомендациями по их внедрению, причем, как подчеркнула детский омбудсмен, не только по профилактике суицидов, но также и по алгоритмам работы с трагедией, которую предотвратить не удалось.

Выработанные по итогу работы решения будут рекомендованы к масштабированию на территории Российской Федерации.