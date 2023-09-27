В олимпиаде "Я - профессионал" поучаствовали более 3 тыс. студентов из новых регионов

Это дает им возможность пройти стажировки в крупных российских компаниях по всей стране, пояснил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. студентов из новых регионов с 2023 года приняли участие в олимпиаде "Я - профессионал", это дает им возможность пройти стажировки в крупных российских компаниях по всей стране. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной открытию нового сезона олимпиады, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Очень рад, что у нас активно стали принимать участие с прошлого года в олимпиаде "Я - профессионал" студенты из освобожденных российских регионов - Донецкой [Народной] Республики, Луганской [Народной Республики], Херсонской, Запорожской областей. Уже более 3 тыс. человек приняли участие. Вижу активность ребят, это очень здорово", - сказал он.

Кириенко отметил, что у студентов из новых регионов должна быть "возможность тоже попробовать себя, проверить свои силы, получить возможность дополнительного повышения квалификации", пройти стажировку и в перспективе работать в крупнейших российских компаниях.

Первый замглавы администрации президента РФ отметил, что сейчас в новые регионы приходят "практически все крупные компании", однако стажировку можно пройти и в офисах в других регионах по всей стране.

Всероссийская студенческая олимпиада "Я - профессионал" входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Ее дипломанты получают льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, возможность пройти стажировку в крупной российской компании, а медалисты - крупные денежные премии.