В муниципалитетах Иркутской области сняли карантин по бешенству

В очагах бешенства провели дезинфекцию

ИРКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области сняли карантин по бешенству, который вводился летом 2023 года в поселке Седаново и садовом некоммерческом товариществе (СНТ) в Братске. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"На территории Иркутской области указом губернатора снят карантин по бешенству. <...> Три случая бешенства были зарегистрированы этим летом на территории поселка Седаново Усть-Илимского района и СНТ "Юбилейный" в Братске", - говорится в сообщении.

В Усть-Илимском и Братском районах провели вакцинацию сельскохозяйственных и домашних животных. В очагах бешенства сделали дезинфекцию.

"Благодаря слаженным действиям всех заинтересованных служб и ведомств Иркутской области и оперативно проведенным службой ветеринарии организационно-хозяйственным и ветеринарно-санитарным мероприятиям все вспышки были оперативно локализованы и выявленные очаги бешенства ликвидированы",- приведены в сообщении слова губернатора региона Игоря Кобзева.