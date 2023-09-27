Москалькова: закон о херсонском и запорожском омбудсменах примут в ближайшее время

КАЛУГА, 27 сентября. /ТАСС/. Законопроект об уполномоченных по правам человека в Херсонской и Запорожской областях примут в ближайшее время. Об этом сообщила журналистам российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Такие кандидатуры уже есть, мои сотрудники непосредственно выезжали и в Херсонскую, и в Запорожскую области, оказали помощь в подготовке законопроекта об уполномоченном по правам человека в Херсонской и Запорожской областях. Познакомились с той кандидатурой, которая была представлена местной общественностью, она будет рассмотрена после того, как будет принят закон об уполномоченном, он будет принят в ближайшее время", - сказала она, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Вопросов там возникает огромное количество. И социальных, связанных с жильем, и с трудовой деятельностью, восстановлением утраченных документов, назначением пенсий", - добавила она.