Полиция начала проверку после заявления об оформлении кредита на звезду шоу "Голос. Дети"

В правоохранительных органах сообщили, что ущерб составил порядка 200 тыс. рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после заявления от участницы четвертого сезона телешоу "Голос. Дети" Александры Апраксиной об оформлении на нее мошенническим путем кредита почти на 200 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"26 сентября в полицию поступило заявление от Александры Апраксиной о том, что на ее имя, якобы мошенническим путем, был оформлен кредит. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно, ущерб составил порядка 200 тыс. рублей. Как сообщила заявительница, она обратилась в модельное агентство, где, по ее словам, при оформлении вместо трудового договора ей дали подписать кредитный договор. "Апраксина узнала об этом только спустя сутки, после чего и обратилась в полицию", - добавил представитель правоохранительных органов.