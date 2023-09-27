Опасна ли для здоровья микроволновая печь?

Принцип действия микроволновки основан на том, что помещенная внутрь пища обрабатывается электромагнитными волнами сверхвысокой частоты (СВЧ, один из видов микроволн). Собственно, потому прибор и называется "СВЧ-печь". Когда эти волны поглощаются продуктами, они "разгоняют" содержащиеся в них молекулы воды, взаимное трение которых и приводит к нагреву. Важно отметить: это не имеет никакого отношения к радиации, то есть, если использовать более корректный термин, к ионизирующему излучению.

При закрытой дверце прибора электромагнитные волны не выходят за его пределы, а при открытой СВЧ-печь просто не работает. Утечку микроволн предотвращает металлический корпус прибора, а на стекло в дверце наносят специальное металлическое покрытие.

В Роскачестве отмечают, что для перестраховки лучше не стоять вплотную к работающей СВЧ-печи, хотя возможная небольшая утечка микроволнового излучения из щели дверцы все равно значительно ниже уровня, разрешенного международными стандартами. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что микроволновки абсолютно безопасны — при использовании в соответствии с инструкциями производителя.

Но различные организации — та же ВОЗ, Роспотребнадзор или американское Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) — также рекомендуют следить за исправностью микроволновой печи, в частности за тем, чтобы дверца полностью закрывалась, а ее уплотнение было чистым и целым.

В Роскачестве поясняют, что нет никакой связи между возникновением онкологических заболеваний и использованием СВЧ-печи. И пищевая ценность еды, приготовленной в ней, не меньше, чем у той, что готовилась, например, на плите. Ведь в микроволновке пища, как правило, прогревается быстрее, чем при традиционной варке или жарке. А это способствует сохранению питательных веществ, которые разрушаются при длительном воздействии высоких температур. Это подтверждает и американское FDA.

В пресс-службе Роскачества сообщили ТАСС, что в рамках исследования СВЧ-печей, результаты которого опубликовали в 2022 году, проводился тест на утечку микроволнового излучения. В итоге все оценивавшиеся приборы прошли испытание, а значит, соответствуют требованиям безопасности и не угрожают пользователям утечкой микроволнового излучения. А все заявления о развитии онкологических заболеваний из-за микроволновок безосновательны, подчеркнули в организации.

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин пояснил ТАСС, что от нагревания в микроволновой печи никаких канцерогенных свойств продукт не получает, максимум, как его можно при этом испортить, — это пересушить. И многие годы использования микроволновых печей это подтверждают. Кроме того, по словам эксперта, любой продукт состоит из каких-то структур и, попадая в желудочно-кишечный тракт, проходит многоэтапную обработку — сначала механическую зубами, затем уже химическую. В итоге он разрушается до элементарных компонентов. "А если вы подогрели продукт, то в какой-то мере вы облегчаете его усвоение, потому что сырые продукты зачастую перевариваются значительно хуже. Хотя, конечно, человек нуждается в балансе и грубой, и переработанной пищи. Выбирать же способ приготовления или разогревания человек волен по своему удобству, никакой разницы в потере питательных веществ здесь нет", — объяснил врач.