Инспекторы ОАТИ и полиция будут контролировать соблюдение тишины в домах Москвы

Соответствующее решение приняли на первом пленарном заседании Мосгордумы в осеннюю сессию

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Соблюдение тишины в многоквартирных домах столицы в дневное и вечернее время будут контролировать инспекторы Объединения административно-технических инспекций столицы (ОАТИ), ночью - сотрудники полиции. Соответствующее решение принято на первом пленарном заседании Мосгордумы в осеннюю сессию.

"Сегодня поставлена точка в вопросе, с которым к нам на протяжении длительного времени обращались москвичи. На заседании Мосгордумы внесены поправки в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях, предусматривающие разграничение полномочий по составлению протоколов о нарушении тишины и покоя граждан в многоквартирных домах. Соответствующий законопроект был подготовлен и внесен мэром Москвы Сергеем Собяниным", - прокомментировал ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он уточнил, что в мае было подписано соглашение между правительством Москвы и МВД России, которое наделяет органы полиции полномочиями по администрированию нарушений тишины и покоя граждан в ночное время. Сотрудники полиции будут составлять протоколы на граждан, нарушающих тишину и покой соседей в многоквартирных домах с 23:00 до 07:00. "Речь идет о слишком громком использовании телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других подобных устройств, игре на музыкальных инструментах, криках, пении, применении пиротехнических средств, проведении ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ и других", - пояснил спикер столичного парламента.

По его словам, соглашение с МВД России о передаче части полномочий является единственным способом, обеспечивающим привлечение сотрудников полиции к составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов РФ. "С 19:00 до 09:00, кроме промежутка с 23:00 до 07:00, и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни (кроме ночного времени) составлять административные протоколы будут инспекторы ОАТИ. В эти временные промежутки штрафовать будут тех, кто нарушает тишину и покой в многоквартирном доме при проведении переустройства и перепланировки помещения, а также при проведении иных шумных ремонтных работ", - добавил Шапошников.