Попова заявила о напряженной ситуации с птичьим гриппом в России

Глава Роспотребнадзора отметила, что в вакцинации нуждаются люди, которые имеют профессиональный контакт с птицей и животными

АСТРАХАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Ситуация с птичьим гриппом, который имеет высокий пандемический потенциал, приобрела в России напряженный характер и требует вакцинации специалистов, работающих с животными. Об этом сообщила на открытии II международных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования на инфекционные заболевания в Астраханской области глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Около 50 очагов гриппа птиц зафиксировано в 2023 году в РФ в дикой природе. Это максимальный показатель за последние восемь лет. В августе птичий грипп обнаружили под Уфой на птицефабрике "Башкирская", которая занимает лидирующие позиции среди крупнейших производителей яиц и яйцепродуктов в РФ. Вспышки летом также фиксировались на птицефабриках в Череповецком районе Вологодской области, 36 сел района были закрыты на карантин.

"Учитывая крайне особенную, напряженную ситуацию по птичьему гриппу, видя риски и просчитывая их по межвидовому переходу, [в вакцинации нуждаются] люди, которые имеют большой профессиональный контакт с птицей и животными. Это тоже группа риска. Это нужно иметь в виду, упустить сегодняшнюю возможность привиться нельзя", - сказала Попова.

Грипп птиц имеет высокий пандемический потенциал. В этом году большое количество его вспышек, поэтому и растет число заражений людей, отметила Попова. По ее словам, вакцинация против гриппа покрывает все риски, преимущественно в регионы поставлена четырехвалентная вакцина. "Прекрасные отечественные вакцины четырехвалентные, очень эффективные", - добавила глава Роспотребнадзора.

Птичий грипп (H5N1) - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. Вся птица в очагах этого заболевания отчуждается и уничтожается. Потенциально распространение вируса птичьего гриппа среди млекопитающих может привести к мутации, способной поражать и человека. Животных усыпляют, чтобы вирус не вызвал пандемию среди людей.