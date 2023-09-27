Более 80 тыс. пациентов получили амбулаторную онкопомощь в Боткинской больнице

В рамках дневного стационара провели почти 70 тыс. курсов химиотерапии

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Врачи центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Боткинской больницы в Москве за два года провели свыше 300 тыс. консультативных приемов для более чем 80 тыс. пациентов, а также почти 70 тыс. курсов химиотерапии и свыше 2 тыс. биопсий. Об этом сообщил главврач медицинского учреждения Алексей Шабунин.

"Два года назад центр амбулаторной онкологической помощи Боткинской больницы переехал в капитально отремонтированное здание. Он стал одним из восьми подобных центров в системе московского здравоохранения, созданных в рамках нового стандарта оказания онкологической помощи. За это время здесь приняли более 80 тыс. пациентов, врачами проведено более 300 тыс. консультаций", - сказал Шабунин, слова которого приводятся на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

Он уточнил, что в рамках дневного стационара прошло почти 70 тыс. курсов химиотерапии. В ЦАОП выполнено почти 15 тыс. ультразвуковых и более 45 тыс. функциональных исследований (ЭКГ, ЭХО-КГ и прочее), более 30 тыс. КТ и МРТ. Также в Боткинской больнице есть собственная современная мощная патоморфологическая лаборатория, где за год выполнили около 230 тыс. исследований.

Как подчеркнули в департаменте здравоохранения, в Боткинской больнице организован полный цикл оказания специализированной онкологической помощи. Это значит, что прикрепленные пациенты могут наблюдаться здесь, а также проходить всю необходимую диагностику и получать лечение. В клинике доступы все виды хирургического лечения опухолей, а большая часть операций выполняется малотравматичными способами с применением лапароскопических и роботических технологий. Благодаря этому пациенты быстрее восстанавливаются.

"Новый стандарт полностью себя оправдал за эти два года, и мы уже видим результаты при получении специализированной помощи. В частности, верификация диагноза, диагностика, определение тактики и само лечение проводятся строго в обозначенные стандартом сроки. Это позволяет держать под контролем лечебный процесс", - отметил Шабунин.

Многопрофильный центр

Главврач добавил, что до введения нового онкологического стандарта такая специализированная помощь в Москве оказывалась в различных учреждениях. В одном месте можно было получить консультацию, во втором - пройти лучевую терапию, а в третьем - химиотерапию или выполнить операцию. Сейчас все это доступно в одной многопрофильной клинике. За два года в Боткинской больнице провели более 13 тыс. операций пациентам с онкозаболеваниями. Весь период лечения и наблюдения каждый из них находится под контролем команды клиники.

"Уникальная особенность ЦАОП Боткинской больницы - наличие специалистов по девяти направлениям, в том числе по нейроонкологии и офтальмоонкологии. Стационар принимает пациентов с первичными опухолями головного и спинного мозга со всей Москвы, независимо от округа. Кроме того, горожане с онкозаболеваниями по офтальмоонкологическому профилю наблюдаются в городском офтальмологическом центре на базе Боткинской больницы", - пояснили в департаменте.

В центре амбулаторной онкологической помощи принимают ежедневно, без выходных и праздников. С 2023 года время работы специалистов увеличилось на два часа. Теперь для удобства пациентов по будням центр открыт с 07:00 до 21:00, в субботу - с 09:00 до 18:00, а в воскресенье - с 09:00 до 16:00.

"Более трех лет назад в городе создали новую структуру оказания онкологической помощи. В Москве определены якорные онкологические стационары, в которых работают специалисты с большим опытом. Все технологические и кадровые ресурсы крупнейших специализированных и многопрофильных больниц находятся в одном месте. В состав каждого центра входят патоморфологическая лаборатория, центры амбулаторной онкологической помощи и корпуса онкохирургии", - резюмировали в ведомстве.

Принятый алгоритм позволяет организовать на одной площадке полный цикл диагностики и лечения профильных пациентов - от определения заболевания до диспансерного наблюдения. "Благодаря этому сокращается время постановки диагноза, повышается его точность, а к лечению приступают быстрее", - заключили в департаменте здравоохранения.