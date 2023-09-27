В Белоруссии начнут проверять посылки на наличие беспилотников

Меры коснутся международных почтовых отправлений и товаров с территории государств - членов ЕАЭС

МИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Международные посылки, прибывшие в Белоруссию из-за границы, перед вручением получателю начнут проходить дополнительный контроль на наличие в них гражданских беспилотников. Это следует из опубликованного на Национальном правовом портале указа президента "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)".

"Международные почтовые отправления и товары, следующие в адрес физических лиц, ввозимые (ввезенные) в Республику Беларусь с территории государств - членов ЕАЭС, до их доставки или вручения физическим лицам должны быть доставлены в места проведения контроля на предмет обнаружения вложений, имеющих признаки содержания гражданских БПЛА и авиамоделей, иных товаров, в том числе веществ и материалов", - говорится в указе. За их незаконное перемещение через государственную границу республики предусмотрена уголовная ответственность.

Совету министров предписано определить места для организации такого контроля. От дополнительных проверок освобождаются международные почтовые отправления и товары, которые перемещаются через белорусскую территорию транзитом.

Ранее президентская пресс-служба сообщала, что 25 сентября Лукашенко подписал указ, которым установил запрет для физических лиц на ввоз в Белоруссию, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских БПЛА. В части ввоза, эксплуатации и изготовления БПЛА физическими лицами указ вступает в силу после его официального опубликования, а в части хранения и оборота - через шесть месяцев.