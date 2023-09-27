Более 9,6 тыс. человек посетили "Макет Москвы" в рамках проведения Всемирного дня туризма

Площадь экспозиции павильона составляет 429 кв. м

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ принял участие в акции "Московские истории", приуроченной к Всемирному дню туризма. Гостями мероприятия стали более 9,6 тыс. человек, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

"С наступлением сентября и началом учебного года посещаемость павильона школьниками и студентами существенно возросла. За это время здесь побывали учащиеся из 117 школ столицы, не считая гостей из других регионов. 23 и 24 сентября "Макет Москвы" в рамках Всемирного дня туризма показывал красочные светотехнические шоу с сокращенным получасовым интервалом. Гостями в эти дни стали 9 657 человек", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина.

Он добавил, что юные посетители приходят как самостоятельно, так и с семьями, компаниями, целыми школьными классами и студенческими группами. Разнообразные экскурсионные программы павильона дают возможность познакомиться со столицей всесторонне. Например, на обзорной экскурсии "Макет Москвы" опытный экскурсовод рассказывает о создании макета, городе, его истории и знаковых объектах, а тематические видеоэкскурсии "Архитектурные стили", "Москва в кино", "Храмы Москвы" и "Москва театральная" проводят выдающиеся деятели соответствующей области.

Площадь экспозиции павильона "Макет Москвы" составляет 429 кв. м. Он работает ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. Посещение и все услуги бесплатные.