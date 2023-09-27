Детские поликлиники Подмосковья открыли кабинеты доврачебной проверки зрения

Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг "Здоровье"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Кабинеты доврачебной проверки зрения появились в детских поликлиниках Московской области. В них медицинский специалист проводит диагностику зрения и при необходимости направляет пациента на более углубленное исследование у врача-офтальмолога, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

"Для того, чтобы проверить остроту зрения, нет необходимости записываться на прием к врачу-офтальмологу. Достаточно посетить медицинского специалиста в кабинете доврачебной проверки зрения. Конечно, при подозрении на патологию пациент будет направлен на осмотр к врачу-офтальмологу. К медицинскому специалисту кабинета доврачебной проверки зрения можно записаться для плановой консультации, при острой патологии необходимо обратиться в кабинет неотложной помощи", - привели в тексте слова замминистра здравоохранения Московской области Елены Зинатулиной.

В пресс-службе добавили, что записаться на прием в кабинет доврачебной проверки зрения можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации и по телефону 122.