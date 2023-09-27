В Новой Москве построили газопровод длиной 22 км

Новый участок газовой сети обеспечит возможность подключения жителей поселений Первомайское, Михайлово-Ярцевское и социальных объектов поселка Шишкин лес и села Вороново

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Строительство 22-километрового газопровода завершено в Троицком и Новомосковском административных округах столицы. Новый участок газовой сети обеспечит возможность подключения жителей поселений Первомайское и Михайлово-Ярцевское, а также социальных объектов поселка Шишкин лес и села Вороново, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Мосгаз".

"Столичные газовики продолжают развитие системы газоснабжения в Троицком и Новомосковском административных округах. Важным этапом строительства энергетического скелета округов и перспектив подключения новых абонентов стало строительство участка газовой сети, пролегающих в поселениях Первомайское и Михайлово-Ярцевское", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, работы по строительству 22-километрового участка газопровода стартовали осенью 2021 года и пролегали через оживленные автомагистрали и водные преграды. "Благодаря применению закрытых методов реконструкции специалисты провели работы без перекрытия движения транспорта и вмешательства в экосистему территории, а также без отключения потребителей", - подчеркнули в компании.

Там заверили, что прокладка газопровода выполнена из высококачественных полиэтиленовых труб отечественного производства, в защитном покрытии и из стальных труб в трехслойной изоляции из полиэтилена с контролем качества всех сварных соединений.

"В настоящее время ведется подготовка исполнительной документации для получения разрешения на врезку газопровода в действующую сеть газораспределения", - заключили в пресс-службе АО "Мосгаз".