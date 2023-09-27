Более 12 тыс. учащихся в Москве примут участие в новом сезоне киберспортивной лиги

Лучшие команды наградят медалями и кубками

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 12 тыс. учащихся примут участие в новом сезоне соревнований по компьютерному спорту "Московская школьная киберспортивная лига", сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В столице начался второй сезон соревнований по компьютерному спорту "Московская школьная киберспортивная лига" (МШКЛ). В состязании примут участие команды образовательных организаций, подходящие к одной из трех возрастных категорий: учащиеся 5-8-х классов, 9-11-х классов и студенты колледжей - всего более 12 тыс. человек. Они сразятся в 14 киберспортивных дисциплинах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в их числе компьютерные, браузерные, консольные и мобильные игры. В пресс-службе добавили, что МШКЛ состоит из двух этапов: с сентября по декабрь на протяжении 13 недель участники будут соревноваться в режиме онлайн. По общей сумме набранных очков организаторы определят участников матчей плей-офф, которые пройдут в декабре в образовательных организациях, выступающих базовыми площадками по киберспорту. Лучшие команды наградят медалями и кубками.

"Московская школьная киберспортивная лига - не только площадка для состязаний, но и образовательный проект, который позволяет учащимся освоить работу в команде, помогает быстро принимать решения, мыслить стратегически, развивает такие качества, как ответственность, самодисциплина и внимательность" - приводятся в сообщении слова директора Московского центра воспитательных практик департамента образования и науки Марии Андриановой. Она добавила, что благодаря соревнованиям учащиеся получают представление о современных компьютерных и информационных технологиях, развивают IT-навыки.