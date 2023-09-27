Китай из-за праздника временно закроет КПП на границе с Киргизией

Пункты пропуска не будут работать 29 сентября, а также с 1 по 3 октября

БИШКЕК, 27 сентября. /ТАСС/. Власти КНР временно закроют расположенные на границе с Киргизией пункты пропуска. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

"По инициативе китайской стороны, в связи с празднованием в КНР праздника середины осени (29 сентября) и Дня образования КНР (1 октября) пункты пропуска "Торугарт - автодорожный" и "Иркештам - автодорожный", расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы, буду временно закрыты", - говорится в сообщении.

По данным погранведомства, эти КПП не будут работать 29 сентября, а также с 1 по 3 октября.

Пропуск лиц, транспортных средств и грузов через них будет "осуществляться 30 сентября и вновь возобновится с 4 октября 2023 года".

Протяженность общего участка границы Киргизии и Китая составляет около 850 км. Основная ее часть пролегает через труднодоступные горные хребты и перевалы высотой от 3,5 до 4,5 тыс. м над уровнем моря. Из-за сложности рельефа на границе двух государств расположены всего два пункта пропуска.